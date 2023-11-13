Левандовски повздорил с 16-летним Ямалем во время матча «Барселоны»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски выразил недовольство игрой одноклубника Ламина Ямаля в матче против «Алавеса» (2:1).

В одном из эпизодов вчерашней встречи Ямаль не сделал передачу на польского бомбардира во время атаки. Левандовски высказал претензии одноклубнику и отказался пожимать руку Ламину.

Благодаря волевой победе «сине-гранатовые» набрали 30 баллов и занимают третье место в таблице после 13 туров. Подопечные Хави Эрнандеса отстают от лидирующей «Жироны» на четыре пункта.

В этом сезоне на счету Роберта восемь голов и четыре ассиста в 14 играх.