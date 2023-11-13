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Левандовски повздорил с 16-летним Ямалем во время матча «Барселоны»

13 Ноября 2023 • 09:31 Комментировать

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски выразил недовольство игрой одноклубника Ламина Ямаля в матче против «Алавеса» (2:1).

В одном из эпизодов вчерашней встречи Ямаль не сделал передачу на польского бомбардира во время атаки. Левандовски высказал претензии одноклубнику и отказался пожимать руку Ламину.

Благодаря волевой победе «сине-гранатовые» набрали 30 баллов и занимают третье место в таблице после 13 туров. Подопечные Хави Эрнандеса отстают от лидирующей «Жироны» на четыре пункта.

В этом сезоне на счету Роберта восемь голов и четыре ассиста в 14 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Ламин Ямаль ещё теги
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