Гризманн поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров «Атлетико»

В рамках 13-го тура чемпионата Испании состоялся поединок между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом». Подопечные Диего Симеоне отпраздновали волевую победу со счетом 3:1.

Один из мячей в составе «матрасников» забил французский нападающий Антуан Гризманн. Этот мяч стал для него 169-м в футболке мадридского коллектива. Благодаря этому Антуан поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров «Атлетико». Рекордсменом по этому показателю является Луис Арагонес, забивший 172 мяча.

Трудовое соглашение Гризманна с мадридским клубом рассчитано до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.