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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне прокомментировал волевую победу «Атлетико»

13 Ноября 2023 • 08:32 Комментировать

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал волевую победу над «Вильярреалом» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

«Мы хорошо провели второй тайм. Замены изменили ход встречи, это было то, что нужно. Мы всегда готовы к матчам с такими вторыми таймами, где все решается в концовке. У нас есть игроки, которые могут добавить скорости, выйдя на замену», - цитирует аргентинского тренера газета Marca.

По итогам 13 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 28 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Матрасники» отстают от лидирующей «Жироны» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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