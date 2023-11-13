Симеоне прокомментировал волевую победу «Атлетико»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал волевую победу над «Вильярреалом» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

«Мы хорошо провели второй тайм. Замены изменили ход встречи, это было то, что нужно. Мы всегда готовы к матчам с такими вторыми таймами, где все решается в концовке. У нас есть игроки, которые могут добавить скорости, выйдя на замену», - цитирует аргентинского тренера газета Marca.

По итогам 13 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 28 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Матрасники» отстают от лидирующей «Жироны» на шесть очков.