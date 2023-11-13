​Диего Алонсо - всего лишь второй тренер в Ла Лиге, проведший вничью первые четыре матча

В матче тринадцатого тура испанского чемпионата календарь свел два севильских клуба, но поединок их закончился вничью - «Севилья» и «Бетис» забили друг другу по мячу.

Для наставника «Севильи» Диего Алонсо это был уже четвертый кряду ничейный матч после дебюта в своей новой роли - ранее «Севилья» сыграла вничью с мадридским «Реалом», «Кадисом» и «Сельтой».

Как оказалось, такое ранее было лишь один раз в истории чемпионата Испании - в 1997 году Хосе-Мануэль Корраль также сыграл вничью свои первые четыре матча у руля «Депортиво».

В следующем туре Примеры «Севилья» сыграет с «Реал Сосдьедад».