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​Саморано: «Мбарре в «Реале?» Нет, спасибо, не нужно»

13 Ноября 2023 • 02:42 Комментировать (1)

Бывший футболист мадридского «Реала», чилиец Иван Саморано скептически относится к идее выступлений анцузского нападающего Килиана Мбаппе за мадридский клуб - он считает, что команде нужен игрок другого типажа, а не лучший бомбардир прошедшего Мундиаля.

- Я думаю, что мадридскому «Реалу» нужен девятый номер. Мбаппе не Холанн, не Лаутаро Мартинес, не Гарри Кейн, не Левандовски. «Реалу» нужна «девятка», а не Мбаппе, - цитирует слова Саморано итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Килиан Мбаппе выступает за парижский «ПСЖ» с 2017 года, до этого он успел выиграть с «Монако» чемпионат Франции.   


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Иван Саморано Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1)
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intermerdano
13 Ноября 2023 в 02:51
Мбарре - это что за игрок такой?
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