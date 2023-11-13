​Саморано: «Мбарре в «Реале?» Нет, спасибо, не нужно»

Бывший футболист мадридского «Реала», чилиец Иван Саморано скептически относится к идее выступлений анцузского нападающего Килиана Мбаппе за мадридский клуб - он считает, что команде нужен игрок другого типажа, а не лучший бомбардир прошедшего Мундиаля.

- Я думаю, что мадридскому «Реалу» нужен девятый номер. Мбаппе не Холанн, не Лаутаро Мартинес, не Гарри Кейн, не Левандовски. «Реалу» нужна «девятка», а не Мбаппе, - цитирует слова Саморано итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Килиан Мбаппе выступает за парижский «ПСЖ» с 2017 года, до этого он успел выиграть с «Монако» чемпионат Франции.