​Левандовски забил 200-й гол «Барселоны» при Хави

Не так давно Хави Эрнандес отметил два года с момента, как он возглавил клуб, а сейчас подоспела другая круглая цифра - в матче «Барсы» с «Алавесом» был забит 200-й год каталонского суперклуба при Хави. Им стал второй мяч Роберта Левандовски, забитый с назначенного за фол на Ферране Торресе пенальти.

Любопытно, что поляк забил и сотый мяч «Барселоны» при Хави - это было в октябре прошлого года, когда «Барселона» разгромила «Атлетик» со счетом 4:0. Из этих 200 голов 41 мяч забил как раз Левандовски, второе место у Торреса - 19 голов, третье делят Педри и Обамеянг - по тринадцать голов.