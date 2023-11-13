«Атлетико» одержал волевую победу в матче с «Вильярреалом»

После неожиданного поражения в матче с «Лас-Пальмасом» «Атлетико» едва не потерял очки и в матче 13-го тура Ла Лиги против «Вильярреала». Йереми Пино метров с 15 проверил голкипера. В середине первого тайма гости провели атаку с ударом Александра Сорлота из пределов штрафной и добиванием Херарда Морено - 0:1. Перед уходом на перерыв Антуан Гризманн прострелил с левого угла штрафной, и Аксель Витсель у дальней штанги сравнял счет. Альваро Мората дважды наносил удары в падении, всё мимо. Форвард бил и головой (также неточно), а затем и в цель, но перед этим Гризманн был в офсайде. Две попытки Родриго Рикельме также не изменили единицы на табло. В концовке Маркос Льоренте прострелил вдоль ворот, и Гризманн все же забил свой момент - 2:1. В контратаке Сэмюел Лино переиграл голкипера - 3:1.

«Атлетико» с 28 очками остается четвертым, противник делит 13-е место.