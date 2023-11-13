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«Атлетико» одержал волевую победу в матче с «Вильярреалом»

13 Ноября 2023 • 00:57 Комментировать
Атлетико М
3:1
Вильярреал

После неожиданного поражения в матче с «Лас-Пальмасом» «Атлетико» едва не потерял очки и в матче 13-го тура Ла Лиги против «Вильярреала». Йереми Пино метров с 15 проверил голкипера. В середине первого тайма гости провели атаку с ударом Александра Сорлота из пределов штрафной и добиванием Херарда Морено - 0:1. Перед уходом на перерыв Антуан Гризманн прострелил с левого угла штрафной, и Аксель Витсель у дальней штанги сравнял счет. Альваро Мората дважды наносил удары в падении, всё мимо. Форвард бил и головой (также неточно), а затем и в цель, но перед этим Гризманн был в офсайде. Две попытки Родриго Рикельме также не изменили единицы на табло. В концовке Маркос Льоренте прострелил вдоль ворот, и Гризманн все же забил свой момент - 2:1. В контратаке Сэмюел Лино переиграл голкипера - 3:1.

«Атлетико» с 28 очками остается четвертым, противник делит 13-е место.

Протокол игры  
Атлетико М3:1Вильярреал
  20'Морено Херард (0:1)
(1:1) Витсель Аксель45'  
(2:1) Гризманн Антуан80'  
(3:1) Лино Сэмуел85'  
Облак ЯнХименес ХосеВитсель АксельЭрмосо МариоМолина Науэль 70' (Ривас Пабло Барриос ( 70') Де Пауль Родриго 65' (Корреа Анхель ( 65') Коке ХорхеНьигес Сауль 46' (Льоренте Маркос ( 46') Рикельме Родриго 65' (Лино Сэмуел ( 65') Гризманн АнтуанМората Альваро 88' (Сёюнджю Чаглар ( 88')
Запасные: Савич СтефанГрбич ИвоГалан ХавиАспиликуэта СесарГомис Антонио
Йоргенсен ФилипАльтимира АдриаАльбиоль РаульКуэнка ХорхеМорено Альберто 83' (Бреретон Бен ( 83') Капу Этьен  45'Парехо ДаниэльБаэна Алехандро 74' (Ромеро Карлос ( 74') Морено ХерардСорлот Александр 36' (Террац Рамон ( 36') Пино Йереми 46' (Ахомач Илиас ( 46'  77')
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаГаббия МаттеоФемения КикоКомесанья СантиТригерос МануэльМоралес Луис
12 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Атлетико Мадрид Вильярреал

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