«Севилья» с «Бетисом» поделили очки в дерби

Севильское дерби украсило программу 13-го тура Ла Лиги. Команды играли на равных и поделили очки в итоге. Иско ударом головой уже на второй минуте заставил голкипера демонстрировать реакцию. На 15-й минуте «Бетис» открыл счет после удара Эктора Бельерина, но все же был офсайд, отменяется взятие ворот. На 72-й минуте голкипер «Севильи» сыграл на перехвате мяча, а Айосе Перес его добил - 0:1. Довольно быстро восстановил паритет Иван Ракитич выстрелом из-за штрафной.

У «Севильи» пятая ничья подряд и 13-е место, продливший серию без поражений «Бетис» обосновался на седьмой позиции.