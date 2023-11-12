«Севилья» с «Бетисом» поделили очки в дерби

Севильское дерби украсило программу 13-го тура Ла Лиги. Команды играли на равных и поделили очки в итоге. Иско ударом головой уже на второй минуте заставил голкипера демонстрировать реакцию. На 15-й минуте «Бетис» открыл счет после удара Эктора Бельерина, но все же был офсайд, отменяется взятие ворот. На 72-й минуте голкипер «Севильи» сыграл на перехвате мяча, а Айосе Перес его добил - 0:1. Довольно быстро восстановил паритет Иван Ракитич выстрелом из-за штрафной.
У «Севильи» пятая ничья подряд и 13-е место, продливший серию без поражений «Бетис» обосновался на седьмой позиции.
Протокол игры
|72'Перес Айосе (0:1)
|(1:1) Ракитич Иван79'
Дмитрович Марко•Навас Хесус87' (Диас Мариано (87') •Баде Луак•Гудель Неманья• 27'Педроса Адриа•Сумаре Бубакари•Окампос Лукас73' (Сусо Хесус (73') •Ракитич Иван•Соу Джибрил87' (Хуанлу Санчес (87') •Торрес Оливер62' (Лукебакио Доди (62') •Эн-Несири Юссеф
Вьейтес Франсиско•Бельерин Эктор•Песселья Херман•Риад Чади•Миранда Хуан 42'65' (Абнер (65') •Гидо Родригес•Рока Марк•Диао Ассане64' (Эззалзули Абде (64') •Иско Аларкон•Перес Айосе•Виллиан Жозе76' (Энрике Луис IX (76')
12 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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