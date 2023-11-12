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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» с «Бетисом» поделили очки в дерби

12 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Севилья
1:1
Бетис
окончен

Севильское дерби украсило программу 13-го тура Ла Лиги. Команды играли на равных и поделили очки в итоге. Иско ударом головой уже на второй минуте заставил голкипера демонстрировать реакцию. На 15-й минуте «Бетис» открыл счет после удара Эктора Бельерина, но все же был офсайд, отменяется взятие ворот. На 72-й минуте голкипер «Севильи» сыграл на перехвате мяча, а Айосе Перес его добил - 0:1. Довольно быстро восстановил паритет Иван Ракитич выстрелом из-за штрафной.

У «Севильи» пятая ничья подряд и 13-е место, продливший серию без поражений «Бетис» обосновался на седьмой позиции.

Протокол игры  
Севилья1:1Бетис
  72'Перес Айосе (0:1)
(1:1) Ракитич Иван79'  
Дмитрович МаркоНавас Хесус 87' (Диас Мариано ( 87') Баде ЛуакГудель Неманья  27'Педроса АдриаСумаре БубакариОкампос Лукас 73' (Сусо Хесус ( 73') Ракитич ИванСоу Джибрил 87' (Хуанлу Санчес ( 87') Торрес Оливер 62' (Лукебакио Доди ( 62') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Ньянзу ТангиЛамела ЭрикФлорес АльбертоСалас КикеРамос СерхиоАкунья МаркосХордан ХоанМир Рафа
Вьейтес ФрансискоБельерин ЭкторПесселья ХерманРиад ЧадиМиранда Хуан  42' 65' (Абнер ( 65') Гидо РодригесРока МаркДиао Ассане 64' (Эззалзули Абде ( 64') Иско АларконПерес АйосеВиллиан Жозе 76' (Энрике Луис IX ( 76')
Запасные: Алтимира СерхиИглесиас БорхаКарвалью ВилльямРуибаль АйторФекир НабильГуардадо АндресРодри РодригоПапастатопулос СократисГильерме Фернандеш
12 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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22:30 · Испания. Ла Лига
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