Гол на 1-й минуте и волевой дуплет Левандовски: «Барселона» поигралась с «Алавесом» и обыграла его

«Барселона» перед ноябрьской паузой на матчи сборных играла дома в Ла Лиге против «Алавеса».

Каталонские соседи «Барселоны» из «Жироны» штампуют в Ла Лиге одну победу за другой и задают моду для остальных. Мадридский «Реал» осёкся в предыдущем туре, проведя нулевую ничью с «Райо Вальекано», а в этом туре «сливочные» отыгрались на «Валенсии». «Барселона» неделю назад плохо играла в гостях против «Реал Сосьедада», но сумела прибавить в концовке и вырвать победу.

Среди уходящей недели каталонцы неудачно съездили на нейтральное поле в Гамбург в рамках группового этапа Лиги чемпионов. «Блауграна» потерпела в Германии поражение от донецкого «Шахтёра», но сохранила лидерство в квартете при равенстве очков с «Порту». Теперь команде Хави надо было переключаться обратно на чемпионат Испании, где ей предстояло свидание с середняком «Алавесом» из Басконии.

Первая минута матча явилась кошмаром для «сине-гранатовых». Они снова умудрились пропустить на ней – как и месяц назад от «Гранады». Такое ощущение, что в своих головах каталонцы ещё ожидали стартового свистка. Гюндоган в середине поля уступил мяч Гуриди. Тот подключил по левому крылу атаки гостей Хави Лопеса, от него последовал прострел, и Омородион на опережение переправил сферу в сетку (0:1).

На девятой минуте пришёл черёд Омородиона бить по чужим воротам с правофланговой передачи. Простреливал Горосабел, а Сэмюэль ударил в сетку с внешней стороны. Более того, вскоре Омородион имел ещё шанс, который не реализовал. Дальше уже Левандовски пробивал с левого края вратарской, однако Сивера отвёл угрозу. В районе получаса игры опять Омородион загубил голевую возможность, пробив мимо после продавливания Кунде.

Конечно, когда ты противостоишь такой команде, как «Барселона», важно не разбазаривать свои моменты. Потому что фаворит и так может забить в любую секунду. В начале второго тайма каталонцы возмущались неназначением пенальти в их пользу, когда Ямаль упал после выставления перед ним подножки от Дуарте. Но вообще-то хозяева отреагировали на решение судьи правильно – взяли и почти сразу забили с игры. Кунде выкрутил навес справа, а Левандовски головой ввернул мяч в левый угол (1:1).

Роберт прервал личную сухую серию из шести матчей во всех турнирах. Он стал автором не только первого гола в отчётной встрече, но и первой жёлтой карточки, которую он получил, сфолив в центре поля против Бланко. «Барселона» как-то отошла назад, и уже «Алавес» осмелел в нападении – правда, не хватало расторопности «уничтожителям бобов». Потом игра «сине-гранатовых» снова обрела вектор к чужим воротам.

Ямаль с правого полуфланга остро бил в ближний угол, но там Сивера выполнил свою работу. А вот в противоположной части штрафной площадки «Алавеса» неудачно действовал Абделькабир против вышедшего на замену Феррана Торреса. Подкат в ноги около своих ворот – это прямой путь к пенальти. Он Абкаром был пройден. Левандовски разогнался, притормозил и вонзил мяч с одиннадцатиметровой отметки под перекладину рядом с левой девяткой (2:1).

Волевая победа никуда не делась от команды Хави, хотя в добавленное время могла и улететь прочь. Удар Кике Гарсия головой был заблокирован хозяевами на угловой, а с линии штрафной не попал в левый угол Теналья. И не только это. Хаджи подал со стандарта, а Ромеу, кажется, дотронулся до мяча рукой. Но каталонцев спас офсайд Абделькабира, подтверждённый ВАРом.

«Барселона» с приключениями обзавелась 30 очками в таблице Ла Лиги. Она ушла на двухнедельный перерыв, отставая от «Реала» на два балла и от «Жироны» на четыре очка. Кстати, возвращаясь к сверхраннему голу «Алавеса», отметим, что «славные» забили на восемнадцатой секунде встречи. Этот гол стал самым быстрым пропущенным дома «Барселоной» в XXI веке.

Кирилл Иванцов