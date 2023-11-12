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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол на 1-й минуте и волевой дуплет Левандовски: «Барселона» поигралась с «Алавесом» и обыграла его

12 Ноября 2023 • 20:11 Комментировать (12)
Барселона
2:1
Алавес

«Барселона» перед ноябрьской паузой на матчи сборных играла дома в Ла Лиге против «Алавеса».

Протокол игры  
Барселона2:1Алавес
  1'Омородион Сэмюэль (0:1)
(1:1) Левандовски Роберт53'  
(2:1) Левандовски Роберт78'  
Тер Штеген Марк-АндреАраухо РональдКунде Жюль 70' (Торрес Ферран ( 70') Иньиго МартинесКанселу ЖоауЛопес Фермин 63' (Рафинья Диас ( 63') Гюндоган Илкай  90'Педри 81' (Ромеу Ориоль ( 81') Ямаль ЛаминЛевандовски Роберт  62'Фелиш Жоау 70' (Бальде Алехандро ( 70')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерАлонсо МаркосКристенсен Андреас
Сивера АнтониоГоросабел Андони 85' (Теналья Науэль ( 85') Абкар АбделькабирМарин РафаДуарте Рубен  75'Бланко Антонио 85' (Мендес Томас ( 85') Гевара АндерРиоха Луис 63' (Реббах Абдеррахман ( 63') Гуриди Хон 79' (Хаджи Янис ( 79') Хави ЛопеcОмородион Сэмюэль 79' (Кике Гарсия ( 79')
Запасные: Каррикабуру ХонМараш НиколаАлькаин ЧеберОвоно ХесусСола АлексМонтеро РубенПарада Виктор
12 ноября.

Каталонские соседи «Барселоны» из «Жироны» штампуют в Ла Лиге одну победу за другой и задают моду для остальных. Мадридский «Реал» осёкся в предыдущем туре, проведя нулевую ничью с «Райо Вальекано», а в этом туре «сливочные» отыгрались на «Валенсии». «Барселона» неделю назад плохо играла в гостях против «Реал Сосьедада», но сумела прибавить в концовке и вырвать победу.

Среди уходящей недели каталонцы неудачно съездили на нейтральное поле в Гамбург в рамках группового этапа Лиги чемпионов. «Блауграна» потерпела в Германии поражение от донецкого «Шахтёра», но сохранила лидерство в квартете при равенстве очков с «Порту». Теперь команде Хави надо было переключаться обратно на чемпионат Испании, где ей предстояло свидание с середняком «Алавесом» из Басконии.

Первая минута матча явилась кошмаром для «сине-гранатовых». Они снова умудрились пропустить на ней – как и месяц назад от «Гранады». Такое ощущение, что в своих головах каталонцы ещё ожидали стартового свистка. Гюндоган в середине поля уступил мяч Гуриди. Тот подключил по левому крылу атаки гостей Хави Лопеса, от него последовал прострел, и Омородион на опережение переправил сферу в сетку (0:1).

На девятой минуте пришёл черёд Омородиона бить по чужим воротам с правофланговой передачи. Простреливал Горосабел, а Сэмюэль ударил в сетку с внешней стороны. Более того, вскоре Омородион имел ещё шанс, который не реализовал. Дальше уже Левандовски пробивал с левого края вратарской, однако Сивера отвёл угрозу. В районе получаса игры опять Омородион загубил голевую возможность, пробив мимо после продавливания Кунде.

Конечно, когда ты противостоишь такой команде, как «Барселона», важно не разбазаривать свои моменты. Потому что фаворит и так может забить в любую секунду. В начале второго тайма каталонцы возмущались неназначением пенальти в их пользу, когда Ямаль упал после выставления перед ним подножки от Дуарте. Но вообще-то хозяева отреагировали на решение судьи правильно – взяли и почти сразу забили с игры. Кунде выкрутил навес справа, а Левандовски головой ввернул мяч в левый угол (1:1).

Роберт прервал личную сухую серию из шести матчей во всех турнирах. Он стал автором не только первого гола в отчётной встрече, но и первой жёлтой карточки, которую он получил, сфолив в центре поля против Бланко. «Барселона» как-то отошла назад, и уже «Алавес» осмелел в нападении – правда, не хватало расторопности «уничтожителям бобов». Потом игра «сине-гранатовых» снова обрела вектор к чужим воротам.

Ямаль с правого полуфланга остро бил в ближний угол, но там Сивера выполнил свою работу. А вот в противоположной части штрафной площадки «Алавеса» неудачно действовал Абделькабир против вышедшего на замену Феррана Торреса. Подкат в ноги около своих ворот – это прямой путь к пенальти. Он Абкаром был пройден. Левандовски разогнался, притормозил и вонзил мяч с одиннадцатиметровой отметки под перекладину рядом с левой девяткой (2:1).

Волевая победа никуда не делась от команды Хави, хотя в добавленное время могла и улететь прочь. Удар Кике Гарсия головой был заблокирован хозяевами на угловой, а с линии штрафной не попал в левый угол Теналья. И не только это. Хаджи подал со стандарта, а Ромеу, кажется, дотронулся до мяча рукой. Но каталонцев спас офсайд Абделькабира, подтверждённый ВАРом.

«Барселона» с приключениями обзавелась 30 очками в таблице Ла Лиги. Она ушла на двухнедельный перерыв, отставая от «Реала» на два балла и от «Жироны» на четыре очка. Кстати, возвращаясь к сверхраннему голу «Алавеса», отметим, что «славные» забили на восемнадцатой секунде встречи. Этот гол стал самым быстрым пропущенным дома «Барселоной» в XXI веке.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
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cabo verde
12 Ноября 2023 в 20:52
единственное открытие барсы за 3 года с хави это араухо
остальные что то по типу туевы кучи игроков мю, сидят на банке - выходят
а чего выходят - хз
очень похожи эти клубы в последние годы
pol-black
12 Ноября 2023 в 20:31
провальный эксперимент с Кунде, ужасный первый тайм, неидеальный, но неплохой тайм второй и валидольная концовка. положительно сыграли Араухо и Лёва наверное. ужасно сыграли Мартинес, Кунде, Фелиш. с защитой нужно что-то делать, так давать играть у своих ворот нельзя.
три очка есть, отрыв сохраняется, шансы догнать лидеров ещё есть, но при условии значительного улучшения игры.
gresnik
12 Ноября 2023 в 20:21
отскок и больше добавить нечего,, так играть в родных стенах с кандидатом на вылет из Лиги..мдеее..в ЛЧ с такой игрой делать нечего от слова совсем)
Шарипов Тахир
12 Ноября 2023 в 20:26
Об этом и тренер Барсы заявляет! Видимо, ему не под силу такое, играть - в ЛЧ. Ну не тянет совершенно!
gresnik
12 Ноября 2023 в 20:28
скорее всего погонят его летом и несколько игроков вместе с ним.
Bartimeus
12 Ноября 2023 в 20:19
Первый тайм - вообще безнадега, только Фелиш старался. Второй тайм уже под диктовку Барсы почти полностью, не считая добавленного ко второму тайму времени. Но опять же, инициатива за Барсой была, а моментов кот наплакал. Не хватает креатива.
Тяжелейшая победа, на 96 минуте был бы пеналь, если не офсайд. Нереально повезло. Не, такие матчи смотреть - поседеть можно.
Шарипов Тахир
12 Ноября 2023 в 20:22
Уже в который раз избегают потерь трёх очков при такой позорной игре!
Bartimeus
12 Ноября 2023 в 20:32
Если только Роке откроет второе дыхание. Но глядя на гигантские проблемы во всех линиях, думаю сезон без трофеев будет. Чемп 3 место наверно, ЛЧ 1/8, на Кубок в принципе пофиг.
Шарипов Тахир
12 Ноября 2023 в 20:45
Про Рлке- сегодня была информация, что с его покупкой скорее всего будет пролет.
Sergey999
12 Ноября 2023 в 20:19
В этом сезоне у Барсы сплошной фарт))
San13
12 Ноября 2023 в 20:15
Унылое гамн..., больше сказать нечего.
Шарипов Тахир
12 Ноября 2023 в 20:19
Согласен! Тут и комментировать нечего! Какое то продолжительное, тусклое, невразумительное и недостойное имени Барселона сборище как игроков, так и тренера. Кошмар, позор и ужас продолжаются!
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