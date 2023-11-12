Гол на 1-й минуте и волевой дуплет Левандовски: «Барселона» поигралась с «Алавесом» и обыграла его

«Барселона» перед ноябрьской паузой на матчи сборных играла дома в Ла Лиге против «Алавеса».
|1'Омородион Сэмюэль (0:1)
|(1:1) Левандовски Роберт53'
|(2:1) Левандовски Роберт78'
Каталонские соседи «Барселоны» из «Жироны» штампуют в Ла Лиге одну победу за другой и задают моду для остальных. Мадридский «Реал» осёкся в предыдущем туре, проведя нулевую ничью с «Райо Вальекано», а в этом туре «сливочные» отыгрались на «Валенсии». «Барселона» неделю назад плохо играла в гостях против «Реал Сосьедада», но сумела прибавить в концовке и вырвать победу.
Среди уходящей недели каталонцы неудачно съездили на нейтральное поле в Гамбург в рамках группового этапа Лиги чемпионов. «Блауграна» потерпела в Германии поражение от донецкого «Шахтёра», но сохранила лидерство в квартете при равенстве очков с «Порту». Теперь команде Хави надо было переключаться обратно на чемпионат Испании, где ей предстояло свидание с середняком «Алавесом» из Басконии.
Первая минута матча явилась кошмаром для «сине-гранатовых». Они снова умудрились пропустить на ней – как и месяц назад от «Гранады». Такое ощущение, что в своих головах каталонцы ещё ожидали стартового свистка. Гюндоган в середине поля уступил мяч Гуриди. Тот подключил по левому крылу атаки гостей Хави Лопеса, от него последовал прострел, и Омородион на опережение переправил сферу в сетку (0:1).
На девятой минуте пришёл черёд Омородиона бить по чужим воротам с правофланговой передачи. Простреливал Горосабел, а Сэмюэль ударил в сетку с внешней стороны. Более того, вскоре Омородион имел ещё шанс, который не реализовал. Дальше уже Левандовски пробивал с левого края вратарской, однако Сивера отвёл угрозу. В районе получаса игры опять Омородион загубил голевую возможность, пробив мимо после продавливания Кунде.
Конечно, когда ты противостоишь такой команде, как «Барселона», важно не разбазаривать свои моменты. Потому что фаворит и так может забить в любую секунду. В начале второго тайма каталонцы возмущались неназначением пенальти в их пользу, когда Ямаль упал после выставления перед ним подножки от Дуарте. Но вообще-то хозяева отреагировали на решение судьи правильно – взяли и почти сразу забили с игры. Кунде выкрутил навес справа, а Левандовски головой ввернул мяч в левый угол (1:1).
Роберт прервал личную сухую серию из шести матчей во всех турнирах. Он стал автором не только первого гола в отчётной встрече, но и первой жёлтой карточки, которую он получил, сфолив в центре поля против Бланко. «Барселона» как-то отошла назад, и уже «Алавес» осмелел в нападении – правда, не хватало расторопности «уничтожителям бобов». Потом игра «сине-гранатовых» снова обрела вектор к чужим воротам.
Ямаль с правого полуфланга остро бил в ближний угол, но там Сивера выполнил свою работу. А вот в противоположной части штрафной площадки «Алавеса» неудачно действовал Абделькабир против вышедшего на замену Феррана Торреса. Подкат в ноги около своих ворот – это прямой путь к пенальти. Он Абкаром был пройден. Левандовски разогнался, притормозил и вонзил мяч с одиннадцатиметровой отметки под перекладину рядом с левой девяткой (2:1).
Волевая победа никуда не делась от команды Хави, хотя в добавленное время могла и улететь прочь. Удар Кике Гарсия головой был заблокирован хозяевами на угловой, а с линии штрафной не попал в левый угол Теналья. И не только это. Хаджи подал со стандарта, а Ромеу, кажется, дотронулся до мяча рукой. Но каталонцев спас офсайд Абделькабира, подтверждённый ВАРом.
«Барселона» с приключениями обзавелась 30 очками в таблице Ла Лиги. Она ушла на двухнедельный перерыв, отставая от «Реала» на два балла и от «Жироны» на четыре очка. Кстати, возвращаясь к сверхраннему голу «Алавеса», отметим, что «славные» забили на восемнадцатой секунде встречи. Этот гол стал самым быстрым пропущенным дома «Барселоной» в XXI веке.
Кирилл Иванцов
остальные что то по типу туевы кучи игроков мю, сидят на банке - выходят
а чего выходят - хз
очень похожи эти клубы в последние годы
три очка есть, отрыв сохраняется, шансы догнать лидеров ещё есть, но при условии значительного улучшения игры.
Тяжелейшая победа, на 96 минуте был бы пеналь, если не офсайд. Нереально повезло. Не, такие матчи смотреть - поседеть можно.
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