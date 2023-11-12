​«Барселона» вошла в историю Ла Лиги со знаком «минус»

В воскресенье «Барселона» проводит домашний матч 13-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Команда Хави пропустила гол уже на первой минуте, причём с каталонцами это произошло во второй раз в этом сезоне Ла Лиги.

Журналист Алексис Мартин-Тамайо пишет в социальных сетях о том, что «Барселона» стала первой командой в истории Ла Лиги, которая в одном сезоне дважды пропускала на первых минутах. Таким образом, «сине-гранатовые» вошли в историю Ла Лиги со знаком минус.

Следить за матчем между «Барселоной» и «Алавесом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.