​«Реал» уволил врача, ситуация с Гюлером стала последней каплей

«Реал» расстался с хорватским врачом Нико Михичем, который работал в клубе с 2017 года. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

Отмечается, что последней каплей для клуба стала ситуация с полузащитником Ардой Гюлером. Летний новичок «Реала» на днях снова угодил в лазарет – он до сих пор так и не дебютировал за мадридскую команду.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Жироны» команда Карло Анчелотти отстаёт на два зачётных балла.

Следующий матч «Реал» проведёт 26 ноября – против «Кадиса» на выезде.