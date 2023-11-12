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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» уволил врача, ситуация с Гюлером стала последней каплей

12 Ноября 2023 • 18:57 Комментировать

«Реал» расстался с хорватским врачом Нико Михичем, который работал в клубе с 2017 года. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

Отмечается, что последней каплей для клуба стала ситуация с полузащитником Ардой Гюлером. Летний новичок «Реала» на днях снова угодил в лазарет – он до сих пор так и не дебютировал за мадридскую команду.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Жироны» команда Карло Анчелотти отстаёт на два зачётных балла.

Следующий матч «Реал» проведёт 26 ноября – против «Кадиса» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер Нико Михич ещё теги
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