​«Барселона» пропустила самый быстрый домашний гол в 21-м веке

В матче тринадцатого тура испанского чемпионата «Барселона» принимает на формально домашнем стадионе «Алавес», и игра началась для подопечных Хави Эрнандеса с конфуза, становящегося уже привычным - они быстро пропустили.

Уже на восемнадцатой секунде игры Самюэль Омородион, нападающий «Алавеса», поразил ворота немецкого голкипера Марк-Андре тер Штегена. Как оказалось, это был самый быстры пропущенный гол «Барселоной» в домашних матчах за весь двадцать первый век.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Алавесом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.