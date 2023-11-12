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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» пропустила самый быстрый домашний гол в 21-м веке

12 Ноября 2023 • 18:50 Комментировать
Барселона
2:1
Алавес
1 1.27 X 6.50 2 10.50
2-й тайм

В матче тринадцатого тура испанского чемпионата «Барселона» принимает на формально домашнем стадионе «Алавес», и игра началась для подопечных Хави Эрнандеса с конфуза, становящегося уже привычным - они быстро пропустили.

Уже на восемнадцатой секунде игры Самюэль Омородион, нападающий «Алавеса», поразил ворота немецкого голкипера Марк-Андре тер Штегена. Как оказалось, это был самый быстры пропущенный гол «Барселоной» в домашних матчах за весь двадцать первый век.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Алавесом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.

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БАРСЕЛОНА АЛАВЕС
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