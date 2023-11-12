«Барселона» пропустила на первой минуте! Это второй такой случай в сезоне Ла Лиги

Воскресный матч 13-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» начался для «Барселоны», мягко говоря, неважно. Команда Хави пропустила на своём поле уже на первой минуте – отличился Сэмюэль Омородион.

Любопытно, что в этом сезоне Ла Лиги «Барселона» пропустила на первой минуте не впервые. В октябре каталонцы пропустили на первой минуте от «Гранады». Та игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Следить за игрой испанского чемпионата между «Барселоной» и «Алавесом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Барселона» проиграла два из трёх предыдущих матчей.