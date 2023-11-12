Хави рассказал, когда де Йонг вернётся на поле

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Френки де Йонга.

Напомним, нидерландский хавбек пропустил почти два месяца из-за травмы лодыжки.

«Френки де Йонг сможет сыграть против «Райо Вальекано», — цитирует испанского специалиста Barca Times.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Сегодня, 12 ноября, «Барселона» встретится с «Алавесом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча, начало события — в 18:15 по мск.

Поединок каталонцев с «Райо Вальекано» пройдет сразу после паузы на игры сборных.