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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски, Фелиш и Ямаль – в основе «Барселоны» на матч против «Алавеса»

12 Ноября 2023 • 17:08 Комментировать
Барселона
0:1
Алавес
1 1.27 X 6.50 2 10.50
1-й тайм

В воскресенье «Барселона» будет принимать «Алавес» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Рулевой каталонской команды Хави решил включить в стартовых состав таких футболистов:

Тер Штеген, Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Кунде, Педри, Фермин Лопес, Гюндоган, Ямаль, Фелиш, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Алавесом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Барселона» сейчас занимает третье место в турнирной таблице. От «Реала» команда Хави отстаёт на пять очков, а от «Жироны» - на семь.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона

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БАРСЕЛОНА АЛАВЕС
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