Журналист из Испании: Если бы Аршавин перешёл в «Барселону», он бы точно играл в основе с Месси, Иньестой и Хави

Журналист Diario As Хосе Антонио Эспина высказался о легенде российского футбола Андрее Аршавине.

Напомним, перед трансфером в лондонский «Арсенал» Аршавин мог оказаться в «Барселоне», однако «Зенит» не отпустил игрока.

«Аршавин точно не затерялся бы в «Севилье» или «Барселоне». Его хотел Гвардиола, и Аршавин точно бы выходил в основу с Месси, Иньестой и Хави. Он смог бы взять много трофеев с той «Барселоной», — приводит слова Эспины Sport 24.

Журналист отметил, что Аршавин был очень талантливым игроком, но неизвестно, смог бы он превзойти легендарных Валерия Карпина и Александра Мостового, которые играли в Ла Лиге.

Напомним, за свою карьеру Аршавин успел поиграть в «Зените», «Арсенале», «Кубани» и «Кайрате». На данный момент экс-футболист работает в системе «сине-бело-голубых».