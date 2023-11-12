Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Переход Мбаппе в «Реал» под угрозой – известна причина слухи

12 Ноября 2023 • 14:43 Комментировать (8)

Следующее лето является вторым идеальным моментом для перехода Килиана Мбаппе в «Реал». В 2022 году звёздный форвард мог переехать на «Сантьяго Бернабеу» в статусе свободного агента, но тогда он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ». Вторая такая возможность у Мбаппе будет по завершению сезона 2023/2024.

Впрочем, говорить о том, что Мбаппе точно примерит на себе футболку «Реала», не стоит. На страницах The Telegraph вышел материал, в котором описываются сложности потенциального трансфера Килиана в мадридский суперклуб. Дело в том, что финансовое положение «сливочных» далеко от оптимального, и мадридцы могут просто не позволить себе подписать Мбаппе даже свободным агентом. В материале отмечается, что француз запросит огромную зарплату – примерно 70 миллионов евро в год. Это может стать проблемой.

В декабре Килиану Мбаппе исполнится 35 лет. Портал Transfermarkt оценивает форварда «ПСЖ» в 180 миллионов евро.

​Суперклуб АПЛ готов побороться за Мбаппе

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (8)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Evgen 86
12 Ноября 2023 в 15:19
Не нужен он Реалу. Там и без него состав огонь а он пусть дальше веселит катарских шейхов
Sergey999
12 Ноября 2023 в 15:00
Если Вини поборет в себе дурачка и клоуна, то в принципе в связке с Родриго никто и не требуется. Нужен только нормальный ЦФ.
NOBODY
12 Ноября 2023 в 15:02
там Эндрик на подходе ))
NOBODY
12 Ноября 2023 в 14:55
ладно вам придираться ))) ну опечатка...все и так знают, что Мбаппе 45 лет...)))
Admiral
12 Ноября 2023 в 14:51
Сколько исполнится? Ребята, без обид, ну Вы хоть сами читайте то, что пишите...
Wetr123
12 Ноября 2023 в 15:33
А это просто неуважение к читателям, мол , что не кинь, все схавают; сомневаюсь, что это такой тонкий? ход, чтобы получить больше комментов
bushminusa
12 Ноября 2023 в 14:49
35 ?
InterSan
12 Ноября 2023 в 14:46
35??????
Время действительно летит незаметно!
10 лет одни и те же новости…..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.11.23 в 18:15
Барселона Барселона
Алавес Алавес
1.26 6.60 12.00
Видео
12.11.23 в 20:30
Севилья Севилья
Бетис Бетис
1.96 3.60 4.10
Видео
12.11.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Вильярреал Вильярреал
1.61 4.30 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
14:51 · Англия. Чемпионшип
​«Барселона» собирается подписать игрока из Чемпионшипа
14:17 · Испания. Ла Лига
Гунько — об игровом времени Захаряна: «Всё в его руках»
13:10 · Германия. Бундеслига
Инсайдер Романо высказался о трансфере Дэвиса в «Реал»
12:06 · Испания. Ла Лига
«Бетис» принял решение по будущему Иско
10:25 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» провёл лучший матч в сезоне» 1
10:19 · Англия. Премьер-лига
Месси лишь четвёртый: назван лучший атакующий полузащитник мира
08:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Я ошибся в отношении Модрича»
03:44 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Наш дуэт с Винисиусом снова в деле»
03:14 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» планирует выкупить Гринвуда у «Манчестер Юнайтед» слухи
01:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Жирона» сможет побороться за чемпионство»
01:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти считает, что Беллингем не сыграет за сборную Англии в ноябре
01:19 · Испания. Ла Лига
Родриго установил рекорд текущего сезона Ла Лиги
01:11 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» не одержала ни одной победы в последних 18 матчах с «Реалом» в гостях
00:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» вынуждена отказаться от восходящей звезды из Бразилии
00:10 · Испания. Ла Лига
Карвахаль – первый с 2009 года защитник «Реала», забивший из-за пределов штрафной с игры
Все новости
Рекомендуем