Следующее лето является вторым идеальным моментом для перехода Килиана Мбаппе в «Реал». В 2022 году звёздный форвард мог переехать на «Сантьяго Бернабеу» в статусе свободного агента, но тогда он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ». Вторая такая возможность у Мбаппе будет по завершению сезона 2023/2024.

Впрочем, говорить о том, что Мбаппе точно примерит на себе футболку «Реала», не стоит. На страницах The Telegraph вышел материал, в котором описываются сложности потенциального трансфера Килиана в мадридский суперклуб. Дело в том, что финансовое положение «сливочных» далеко от оптимального, и мадридцы могут просто не позволить себе подписать Мбаппе даже свободным агентом. В материале отмечается, что француз запросит огромную зарплату – примерно 70 миллионов евро в год. Это может стать проблемой.

В декабре Килиану Мбаппе исполнится 35 лет. Портал Transfermarkt оценивает форварда «ПСЖ» в 180 миллионов евро.

​Суперклуб АПЛ готов побороться за Мбаппе