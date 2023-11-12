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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гунько — об игровом времени Захаряна: «Всё в его руках»

12 Ноября 2023 • 14:17 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
26.11 18:15

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

Специалист считает, что Захарян поступил правильно, решившись на переход в хороший европейский клуб, который сейчас находится на ходу.

«Думаю, что всё в его руках. Главное, чтобы Арсен работал, доказывал право на место в стартовом составе и проявлял лучшие качества в те минуты, которые у него будут», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В текущем розыгрыше чемпионата Испании российский футболист успел провести шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

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Реал Сосьедад Дмитрий Гунько Арсен Захарян ещё теги

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