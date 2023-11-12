«Бетис» принял решение по будущему Иско

Атакующий полузащитник Иско, ныне выступающий за севильский «Бетис», может заключить новое трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как информирует источник, руководство клуба довольно игрой хавбека и готово начать с ним переговоры о пролонгации сотрудничества. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско провел 12 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.