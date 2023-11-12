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«Атлетико» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Атлетико М
0:0
Вильярреал
1 1.36 X 5.50 2 8.00
1-й тайм

В рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Вильярреала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Атлетико М0:0Вильярреал
Облак ЯнХименес ХосеВитсель АксельЭрмосо МариоМолина НауэльДе Пауль РодригоКоке ХорхеНьигес СаульРикельме РодригоГризманн АнтуанМората Альваро
Запасные: Ривас Пабло БарриосСавич СтефанЛино СэмуелГрбич ИвоГалан ХавиЛьоренте МаркосАспиликуэта СесарКорреа АнхельСёюнджю ЧагларГомис Антонио
Йоргенсен ФилипАльтимира АдриаАльбиоль РаульКуэнка ХорхеМорено АльбертоКапу ЭтьенПарехо ДаниэльБаэна АлехандроМорено ХерардСорлот АлександрПино Йереми
Запасные: Бреретон БенРейна ПепеМанди АиссаГаббия МаттеоТеррац РамонФемения КикоАхомач ИлиасКомесанья СантиРомеро КарлосТригерос МануэльМоралес Луис
12 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вильярреал

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