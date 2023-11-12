«Атлетико» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Вильярреала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Вильярреал
Доступ после регистрации
Протокол игры
Облак Ян•Хименес Хосе•Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Молина Науэль•Де Пауль Родриго•Коке Хорхе•Ньигес Сауль•Рикельме Родриго•Гризманн Антуан•Мората Альваро
Йоргенсен Филип•Альтимира Адриа•Альбиоль Рауль•Куэнка Хорхе•Морено Альберто•Капу Этьен•Парехо Даниэль•Баэна Алехандро•Морено Херард•Сорлот Александр•Пино Йереми
12 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
Бан пользователя