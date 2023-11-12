Анчелотти: «Реал» провёл лучший матч в сезоне»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу над «Валенсией» в матче 13-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 5:1.

«Это лучший матч «Реала» в этом сезоне. Соперник не смог ничего сделать и показать свои лучшие качества, потому что мои подопечные очень хорошо выступили. Это была идеальная игра за исключением первых 15 минут», - передает слова итальянского тренера Mundo Deportivo.

По итогам 13 туров чемпионата Испании «королевский» клуб занимает второе место в таблице, набрав 32 балла. Сенсационным лидером является «Жирона».