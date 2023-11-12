Анчелотти: «Я ошибся в отношении Модрича»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти признал свою ошибку в том, что не выпустил полузащитника Луку Модрича в стартовом составе на поединок 13-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (5:1).

«Модрич должен был выйти в основном составе. Я ошибся, оставив его в запасе. Такое иногда происходит, когда в вашем распоряжении много хороших футболистов», - передает слова итальянского тренера Marca.

Напомним, что Лука вышел на поле во втором тайме, заменив уругвайца Федерико Вальверде.

После 13 туров «королевский» клуб набрал 32 балла и занимает второе место, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка.