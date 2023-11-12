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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Наш дуэт с Винисиусом снова в деле»

12 Ноября 2023 • 03:44 Комментировать
Реал Мадрид
5:1
Валенсия

Нападающий мадридского «Реала» Родриго поделился впечатлениями после разгрома «Валенсии» (5:1).

22-летний футболист записал себе в актив два гола и два ассиста – рекорд нынешнего сезона Ла Лиги. Его соотечественник Винисиус Жуниор стал автором двух забитых мячей. В предыдущем матче против «Браги» связка бразильских форвардов также блеснула – по одному голу и одному ассисту у каждого.

«Родриго и Винисиус вернулись. Этот дуэт нужен мадридистам. Это была идеальная игра. Если наши болельщики счастливы, то счастливы и мы», – приводит журналист Фабрицио Романо послематчевые высказывания Родриго.

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