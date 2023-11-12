Анчелотти: «Жирона» сможет побороться за чемпионство»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил перспективы «Жироны».

Каталонский коллектив – одна из главных сенсаций нынешнего сезона в европейском футболе: после 13-ти туров «Жирона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 34 набранными очками, на два балла опережая «Реал». Действующий чемпион – «Барселона» – и вовсе отстаёт от неожиданного лидера на семь баллов (при одном матче в запасе).

«Сможет ли «Жирона» повторить успех «Лестера»? Дела в этой команде явно обстоят лучше, чем у всех остальных. Кроме того, «Жирона» не выступает в еврокубках, поэтому наверняка сможет побороться за чемпионский титул», – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти.