Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Жирона» сможет побороться за чемпионство»

12 Ноября 2023 • 01:59 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Жирона

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил перспективы «Жироны».

Каталонский коллектив – одна из главных сенсаций нынешнего сезона в европейском футболе: после 13-ти туров «Жирона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 34 набранными очками, на два балла опережая «Реал». Действующий чемпион – «Барселона» – и вовсе отстаёт от неожиданного лидера на семь баллов (при одном матче в запасе).

«Сможет ли «Жирона» повторить успех «Лестера»? Дела в этой команде явно обстоят лучше, чем у всех остальных. Кроме того, «Жирона» не выступает в еврокубках, поэтому наверняка сможет побороться за чемпионский титул», – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Жирона ещё теги

Новости по матчу

11 Ноября
17:59
«Райо Вальекано» не помешал «Жироне» уйти в отрыв в Ла Лиге 2
02:38
Альмерия - Реал Сосьедад: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Ноября
11:05
Анчелотти: «Лучше потерять очки в матче с «Райо Вальекано», нежели с «Барселоной» 2
10:58
Тренер «Райо Вальекано» Франсиско: «Мы закрыли пространство, которое атакуют Винисиус и Беллингем»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1
1
1.95 3.35 4.50
Видео
Окончен
Гранада Гранада
Хетафе Хетафе
1
1
2.45 3.15 3.15
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Валенсия Валенсия
5
1
1.03 26.00 33.00
Видео
12.11.23 в 18:15
Барселона Барселона
Алавес Алавес
1.26 6.60 12.00
Видео
12.11.23 в 20:30
Севилья Севилья
Бетис Бетис
1.96 3.60 4.10
Видео
12.11.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Вильярреал Вильярреал
1.61 4.30 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
03:14 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» планирует выкупить Гринвуда у «Манчестер Юнайтед» слухи
01:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Жирона» сможет побороться за чемпионство»
01:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти считает, что Беллингем не сыграет за сборную Англии в ноябре
01:19 · Испания. Ла Лига
Родриго установил рекорд текущего сезона Ла Лиги
01:11 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» не одержала ни одной победы в последних 18 матчах с «Реалом» в гостях
00:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» вынуждена отказаться от восходящей звезды из Бразилии
00:10 · Испания. Ла Лига
Карвахаль – первый с 2009 года защитник «Реала», забивший из-за пределов штрафной с игры
11 Ноября
22:32 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» не смог обыграть «Гранаду»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 7
22:25 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» с «Лас-Пальмасом» поделили очки
21:13 · Испания. Ла Лига
​Лунин – в основе «Реала» на матч с «Валенсией»
20:59 · Испания. Ла Лига
​Обамеянг: «Шесть месяцев в «Барселоне» - лучший период в моей карьере»
20:38 · Испания. Ла Лига
​Захарян в 10 матчах за «Реал Сосьедад» не сделал ни одного результативного действия
20:17 · Испания. Ла Лига
Захарян помог «Реал Сосьедаду» одолеть «Альмерию»
18:54 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Пришло время что-то подкорректировать»
Все новости
Рекомендуем