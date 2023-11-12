Анчелотти считает, что Беллингем не сыграет за сборную Англии в ноябре

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии полузащитника Джуда Беллингема.

20-летний футболист пропустил субботний матч Ла Лиги против «Валенсии» (5:1) из-за повреждения плеча. После завершения встречи журналисты спросили у Анчелотти о том, когда звёздный хавбек сможет вернуться на поле.

«Беллингем отправится в расположение сборной Англии, чтобы там проверили его состояние, однако, думаю, он не сможет играть и вернётся», – передаёт Madrid Zone слова итальянского рулевого.

Сборная Англии сыграет против соперников из Мальты 17 ноября, а тремя днями позднее встретится с Северной Македонией.