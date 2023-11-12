Родриго установил рекорд текущего сезона Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Родриго впечатляюще выступил в матче против «Валенсии».

Коллектив Карло Анчелотти одержал сокрушительную победу (5:1), а 22-летний бразилец напрямую поучаствовал в четырёх голах – на его счету два забитых мяча и две результативные передачи. Как сообщает Opta, Родриго стал первым игроком, совершившим четыре результативных действия в одной игре текущего розыгрыша Ла Лиги.

Примечательно, что до сегодняшнего дня форвард не слишком радовал болельщиков «сливочных» своей результативностью в Ла Лиге: в 12 предыдущих матчах чемпионата он лишь по одному разу отметился голом и ассистом.