«Валенсия» не одержала ни одной победы в последних 18 матчах с «Реалом» в гостях

«Реал» продолжил безвыигрышную серию «Валенсии» в Мадриде.

Субботняя встреча команда завершилась разгромной победой «сливочных» – 5:1. По дублю на свой счёт записали Родриго и Винисиус Жуниор, ещё один мяч забил Даниэль Карвахаль. Автором гола престижа в составе «летучих мышей» стал Уго Дуро, поразивший ворота на 88-й минуте.

По данным MisterChip, «Валенсия» не знает побед в выездных матчах с мадридским «Реалом» уже в 18-ти случаях кряду (13 поражений и пять ничьих). Серия стартовала в далёком 2008 году.

«Валенсия» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги с 18 очками. «Реал», набравший 32 балла, – второй.