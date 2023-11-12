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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус и Родриго разорвали «Валенсию», «Реал» продолжил увлекательную погоню за «Жироной»

12 Ноября 2023 • 00:56 Комментировать
Реал Мадрид
5:1
Валенсия
окончен

«Реал» и «Валенсия» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 13-го тура Ла Лиги состоялся 11 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид5:1Валенсия
(1:0) Карвахаль Даниэль3'  
(2:0) Винисиус Жуниор42'  
(3:0) Винисиус Жуниор49'  
(4:0) Родриго50'  
(5:0) Родриго84'  
  88'Дуро Уго (5:1)
Лунин АндрейКарвахаль Даниэль 83' (Хоселу Санмартин ( 83') Начо ФернандесАлаба ДавидМенди Ферлан 71' (Гарсия Франсиско III ( 71') Камавинга Эдуардо  62'Вальверде Федерико 60' (Модрич Лука ( 60') Кроос ТониДиас Браим 71' (Васкес Лукас ( 71') РодригоВинисиус Жуниор 83' (Пас Николас ( 83')
Запасные: Гонсалес ФранПиньейро ДиегоПуйоль Эдгар
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 56' (Фулкье Димитри ( 56'  56') Москера КристианГабриэль Паулиста  67'Гайя Хосе 56' (Гасиоровски Ярек ( 56') Перес Фран 70' (Гонсалес Уго ( 70') Пепелу  34' 70' (Яремчук Роман ( 70') Герра ХавьерКаньос Серхи 64' (Гильямон Уго ( 64') Ногуэроль Диего ЛопесДуро Уго
Запасные: Васкес ХесусРиверо КристианХауме ДоменекГосальбес ПаблоОзкаджар Дженк
11 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

В первом матче субботы «Жирона» победила, так что «Реалу», замыкавшему программу игрового дня, всё равно не светило вернуться на первую строчку. Но отпускать возмутителей спокойствия нельзя, так что на матч против «Валенсии» вышел боевой состав. Был вопрос лишь по состоянию Джуда Беллингема, восстанавливающегося от травмы плеча. Англичанин в итоге не появился даже в заявке, а трио нападения повторило матч Лиги чемпионов: Винисиус, Родриго, Браим Диас.

Правда, главными героями на старте стали не они. «Реал» очень быстро счёт открыл (на третьей минуте), а поспособствовали этому Кроос и Карвахаль. Тони выписал диагональ из центра поля, Дани на скорости обошёл Гайя, приблизился к линии штрафной площади и пробил в угол. Мяч чиркнул о штангу, оказавшись в сетке – 1:0. Прошло всего пять минут и мог отличиться сам Тони. Метров с 25 Кроос исполнил стандарт, филигранным ударом закрутив в перекладину.

После мощного начала «Реала» наступило время «Валенсии». Два отличных шанса на гол имел Уго Дуро, но оба раза проиграл дуэль Лунину. Сначала Алаба корявенько пропустил мяч после прострела, и форвард бил метров с шести – Андрей парировал ногами, затем Каньос вывел Дуро на рандеву с голкипером, но Уго с острого угла просто пробил в корпус Лунину. У «Реала» моменты создавал и губил Винисиус. Сам взорвал левый фланг, обыграл Москеру, добрался до угла вратарской, но самую малость не попал в дальний.

Но в «раздевалку» Вини всё-таки забил. Комфортное преимущество бразилец обеспечил после кросса Родриго справа. Один бразилец мягко набросил, а второй в падении пробил грудью – 2:0. Второй тайм начался для «Валенсии» ещё хуже, гости просто решили самоустраниться. Паулиста ужасной передачей назад подарил мяч Родриго, тот отпасовал на Винисиуса, который прошёл пару метров и хлёстко пальнул в ближний угол – 3:0.

А через минуту Мамарадишвили уже просто выбил мяч на Родриго, а тому оставалось лишь вернуться в штрафную площадь и точно пробить – 4:0. На этом игра закончилась, «Реал» решил не добивать «Валенсию», в благодарность за два «подаренных» гола. Атаки Мадрида не закончились, но скорости заметно упали. Анчелотти же поочерёдно снял с игры Вальверде, Менди, Диаса, Винисуса, Карвахаля. «Валенсия» скучную игру приняла, ничего не хотела менять.

Мадрид же под занавес отгрузил и пятый. Родриго вслед за Винисиусом оформил дубль, получив передачу от Франа, накрутив на линии штрафной площади Паулисту и мощно пробив – 5:0. Правда, тут уже и ответ последовал. Размочили счёт гости усилиями Уго Дуро, всё-таки замкнувшего прострел Гонсалеса точным ударом с трёх метров – 5:1. Легко победил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», удивительная погоня за «Жироной» продолжается.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия

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