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«Барселона» вынуждена отказаться от восходящей звезды из Бразилии

12 Ноября 2023 • 00:51 Комментировать
Барселона
...
Алавес
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Через 16 ч. 21 мин.

«Барселона» не сможет приобрести полузащитника «Коринтианса» Габриэля Москардо.

«Сине-гранатовые» уже давно считаются одними из главных претендентов на 18-летнего игрока, однако оформить сделку, похоже, так и не удастся. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Коринтианс» готов отпустить Москардо в январе, но запросит за него 25 млн евро плюс столько же в виде бонусов. «Барселона» не сможет позволить себе такие траты. В подписании опорного хавбека также заинтересованы представители Английской премьер-лиги.

Габриэль Москардо провёл 22 матча за первую команду «Коринтианса». Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.

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