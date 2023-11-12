Карвахаль – первый с 2009 года защитник «Реала», забивший из-за пределов штрафной с игры

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отметился голом, который можно считать уникальным.

Испанец поразил ворота «Валенсии» на третьей минуте проходящего сейчас матча. По информации Opta, это первый с октября 2009 года случай, когда защитник «Реала» забил в Ла Лиге из-за пределов штрафной площади (не считая штрафные удары). 14 лет назад это удалось Марсело – от его удара тогда пострадал «Вальядолид».

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция встречи «Реал» – «Валенсия». Незадолго до перерыва Винисиус Жуниор удвоил преимущество команды Карло Анчелотти.