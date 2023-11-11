«Хетафе» не смог обыграть «Гранаду»

«Гранада» с «Хетафе» провели достаточно событийный матч 13-го тура Ла Лиги. Уже на второй минуте Мэйсон Гринвуд создал для Борхи Майораля отличный голевой момент - 0:1. Неманья Максимович проверил бдительность вратаря, и тот выручил. Гонсало Вильяр ударом из пределов штрафной восстановил паритет на табло в компенсированное время первого тайма. Брайан Сарагоса упал в штрафной, судье пришлось выбирать между пенальти и желтой карточкой, он предпочел второй вариант.
«Хетафе» идет 11-м, соперник остался в зоне вылета.
Протокол игры
|2'Майораль Борха (0:1)
|(1:1) Вильяр Гонсало45'
Феррейра Андре•Манафа Вилсон• 81'Микель Игнаси•Торренте Рауль•Нева Карлос• 57'Вильяр Гонсало85' (Дьедиу Фамара (85') •Гумбау Херард•Мелендо Оскар65' (Пуэртас Антонио (65') •Узуни Мюрто85' (Альваро Фернандес (85') •Сарагоса Брайан 72'74' (Кальехон Хосе (74') •Бое Лукас 39'74' (Руис Серхио (74')
Сория Давид•Дамиан Суарес•Альварес Гастон•Альдерете Омар•Рико Диего•Кармона Хосе Анхель46' (Иглесиас Хуан (46') •Максимович Неманья•Милья Луис87' (Дуарте Домингуш (87') •Аленья Карлес 41'58' (Оскар Родригес (58') • 84'Гринвуд Мэйсон87' (Мата Хайме (87') •Майораль Борха87' (Латаса Хуан (87')
11 ноября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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