«Хетафе» не смог обыграть «Гранаду»

«Гранада» с «Хетафе» провели достаточно событийный матч 13-го тура Ла Лиги. Уже на второй минуте Мэйсон Гринвуд создал для Борхи Майораля отличный голевой момент - 0:1. Неманья Максимович проверил бдительность вратаря, и тот выручил. Гонсало Вильяр ударом из пределов штрафной восстановил паритет на табло в компенсированное время первого тайма. Брайан Сарагоса упал в штрафной, судье пришлось выбирать между пенальти и желтой карточкой, он предпочел второй вариант.

«Хетафе» идет 11-м, соперник остался в зоне вылета.