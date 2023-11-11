Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» не смог обыграть «Гранаду»

11 Ноября 2023 • 22:32 Комментировать
Гранада
1:1
Хетафе
окончен

«Гранада» с «Хетафе» провели достаточно событийный матч 13-го тура Ла Лиги. Уже на второй минуте Мэйсон Гринвуд создал для Борхи Майораля отличный голевой момент - 0:1. Неманья Максимович проверил бдительность вратаря, и тот выручил. Гонсало Вильяр ударом из пределов штрафной восстановил паритет на табло в компенсированное время первого тайма. Брайан Сарагоса упал в штрафной, судье пришлось выбирать между пенальти и желтой карточкой, он предпочел второй вариант.

«Хетафе» идет 11-м, соперник остался в зоне вылета.

Протокол игры  
Гранада1:1Хетафе
  2'Майораль Борха (0:1)
(1:1) Вильяр Гонсало45'  
Феррейра АндреМанафа Вилсон  81'Микель ИгнасиТорренте РаульНева Карлос  57'Вильяр Гонсало 85' (Дьедиу Фамара ( 85') Гумбау ХерардМелендо Оскар 65' (Пуэртас Антонио ( 65') Узуни Мюрто 85' (Альваро Фернандес ( 85') Сарагоса Брайан  72' 74' (Кальехон Хосе ( 74') Бое Лукас  39' 74' (Руис Серхио ( 74')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеПетрович НьегошВиктор ДиасПереа АльбертоБош МикиСанчес Рикард
Сория ДавидДамиан СуаресАльварес ГастонАльдерете ОмарРико ДиегоКармона Хосе Анхель 46' (Иглесиас Хуан ( 46') Максимович НеманьяМилья Луис 87' (Дуарте Домингуш ( 87') Аленья Карлес  41' 58' (Оскар Родригес ( 58'  84') Гринвуд Мэйсон 87' (Мата Хайме ( 87') Майораль Борха 87' (Латаса Хуан ( 87')
Запасные: Лосано ЭнтониАнхилери ФабрисиоМартин ХорхеМитрович СтефанБенито ХорхеФузато Даниэл
11 ноября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гранада Хетафе

Новости по матчу

07 Ноября
03:22
«Хетафе» – лидер топ-5 лиг по голам, забитым головой, «Бавария» и «Реал» – третьи
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Жирона Жирона
1
2
2.65 3.40 2.75
Видео
Окончен
Альмерия Альмерия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
3
4.30 3.75 1.88
Видео
Окончен
Осасуна Осасуна
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1
1
1.83 3.60 4.80
Видео
Окончен
Гранада Гранада
Хетафе Хетафе
1
1
2.55 3.00 3.25
Видео
11.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Валенсия Валенсия
1.43 5.00 7.60
Видео
12.11.23 в 18:15
Барселона Барселона
Алавес Алавес
1.26 6.60 12.00
Видео
12.11.23 в 20:30
Севилья Севилья
Бетис Бетис
1.96 3.60 4.10
Видео
12.11.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Вильярреал Вильярреал
1.61 4.30 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
22:32 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» не смог обыграть «Гранаду»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:25 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» с «Лас-Пальмасом» поделили очки
21:13 · Испания. Ла Лига
​Лунин – в основе «Реала» на матч с «Валенсией»
20:59 · Испания. Ла Лига
​Обамеянг: «Шесть месяцев в «Барселоне» - лучший период в моей карьере»
20:38 · Испания. Ла Лига
​Захарян в 10 матчах за «Реал Сосьедад» не сделал ни одного результативного действия
20:17 · Испания. Ла Лига
Захарян помог «Реал Сосьедаду» одолеть «Альмерию»
18:54 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Пришло время что-то подкорректировать»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» может арендовать игрока «Реала» слухи
17:59 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» не помешал «Жироне» уйти в отрыв в Ла Лиге 2
17:45 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
17:23 · Испания. Ла Лига
​Беллингем пропустит субботний матч – заявление «Реала»
17:19 · Испания. Ла Лига
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Ла Лиги с «Альмерией»
15:51 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» поддержал травмированных Куртуа и Милитао
15:45 · Испания. Ла Лига
​Президент «Реала» уколол «Барселону»
Все новости
Рекомендуем