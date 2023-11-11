«Осасуна» с «Лас-Пальмасом» поделили очки

В 13-м туре чемпионата Испании встретились середняки, «Осасуна» и «Лас-Пальмас». Моментов было немного, ударов в створ и того меньше, но команды сегодня не сыграли всухую. Уже в дебюте Анте Будимир головой не попал в рамку в отличной позиции для удара. На восьмом десятке минут команды обменялись голами. Альберто Молейро дальним ударом попал в цель, а Анте Будимир точно пробил головой - 1:1.
«Осасуна» остается 12-й, гости делят восьмую строчку.
Протокол игры
|70'Молейро Альберто (0:1)
|(1:1) Будимир Анте73'
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро• 84'Гарсия Давид III•Мохика Хоан•Торро Лукас•Гомес Мойсес67' (Барха Энрике (67') •Пенья Рубен67' (Монкайола Хон (67') •Орос Аймар88' (Гарсия Рауль (88') •Авила Эсекьель81' (Арнаис Хосе (81') •Будимир Анте88' (Ибаньес Пабло (88')
Вальес Альваро•Суарес Алехандро•Коко Сауль•Мармол Мика•Кардона Серхи•Парк Марвин73' (Кардона Марк (73') •Муньос Хави•Перроне Максимо58' (Луаодис Энзо (58') •Родригес Кирьян•Мунир Эль-Хаддади73' (Араухо Хулиан (73') • 87'Каба Сори58' (Молейро Альберто (58')
11 ноября. Стадион "Эль-Садар".
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