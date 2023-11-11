«Осасуна» с «Лас-Пальмасом» поделили очки

В 13-м туре чемпионата Испании встретились середняки, «Осасуна» и «Лас-Пальмас». Моментов было немного, ударов в створ и того меньше, но команды сегодня не сыграли всухую. Уже в дебюте Анте Будимир головой не попал в рамку в отличной позиции для удара. На восьмом десятке минут команды обменялись голами. Альберто Молейро дальним ударом попал в цель, а Анте Будимир точно пробил головой - 1:1.

«Осасуна» остается 12-й, гости делят восьмую строчку.