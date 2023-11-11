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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» с «Лас-Пальмасом» поделили очки

11 Ноября 2023 • 22:25 Комментировать
Осасуна
1:1
Лас-Пальмас
окончен

В 13-м туре чемпионата Испании встретились середняки, «Осасуна» и «Лас-Пальмас». Моментов было немного, ударов в створ и того меньше, но команды сегодня не сыграли всухую. Уже в дебюте Анте Будимир головой не попал в рамку в отличной позиции для удара. На восьмом десятке минут команды обменялись голами. Альберто Молейро дальним ударом попал в цель, а Анте Будимир точно пробил головой - 1:1.

«Осасуна» остается 12-й, гости делят восьмую строчку.

Протокол игры  
Осасуна1:1Лас-Пальмас
  70'Молейро Альберто (0:1)
(1:1) Будимир Анте73'  
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена Алехандро  84'Гарсия Давид IIIМохика ХоанТорро ЛукасГомес Мойсес 67' (Барха Энрике ( 67') Пенья Рубен 67' (Монкайола Хон ( 67') Орос Аймар 88' (Гарсия Рауль ( 88') Авила Эсекьель 81' (Арнаис Хосе ( 81') Будимир Анте 88' (Ибаньес Пабло ( 88')
Запасные: Гарсия РубенКруз ХуанУнаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоЭррандо ХорхеМуньос Икер
Вальес АльвароСуарес АлехандроКоко СаульМармол МикаКардона СерхиПарк Марвин 73' (Кардона Марк ( 73') Муньос ХавиПерроне Максимо 58' (Луаодис Энзо ( 58') Родригес КирьянМунир Эль-Хаддади 73' (Араухо Хулиан ( 73'  87') Каба Сори 58' (Молейро Альберто ( 58')
Запасные: Эррера КристианБенито РамиресСинкгравен ДэйлиАарон ЭскандельКурбело ЭрикРамирес СандроМфулу ОменукеГоррин Алехандро
11 ноября. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Лас-Пальмас

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