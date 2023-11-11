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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лунин – в основе «Реала» на матч с «Валенсией»

11 Ноября 2023 • 21:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
1 1.38 X 5.20 2 9.50
Через 0 ч. 16 мин.

В субботу вечером в испанской Ла Лиге пройдёт матч между «Реалом» и «Валенсией». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Браим Диас, Родриго, Винисиус Жуниор.

Отметим, что в воротах «Реала» выйдет украинец Андрей Лунин. Дело в том, что Кепа Аррисабалага травмирован, как и Тибо Куртуа.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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