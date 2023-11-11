​Лунин – в основе «Реала» на матч с «Валенсией»

В субботу вечером в испанской Ла Лиге пройдёт матч между «Реалом» и «Валенсией». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Браим Диас, Родриго, Винисиус Жуниор.

Отметим, что в воротах «Реала» выйдет украинец Андрей Лунин. Дело в том, что Кепа Аррисабалага травмирован, как и Тибо Куртуа.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.