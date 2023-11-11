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​Обамеянг: «Шесть месяцев в «Барселоне» - лучший период в моей карьере»

11 Ноября 2023 • 20:59 Комментировать

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг вспомнил о своём периоде в «Барселоне».

«Шесть месяцев в «Барселоне» были лучшим периодом в моей карьере. В других клубах мне не нравилось играть в футбол и ходить на тренировки так сильно, как это было в «Барселоне». Я даже в выходные дни ходил с командой тренироваться. Это о многом говорит. Это было невероятно», - слова Обамеянг приводит Onze Mondial.

Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за «Барселону» в 2022 году. В 24 матчах за каталонский клуб габонский нападающий забил 13 голов и отдал один результативный пас на партнёра.

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Марсель Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг ещё теги
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