​Захарян в 10 матчах за «Реал Сосьедад» не сделал ни одного результативного действия

В субботу полузащитник Арсен Захарян вышел в основном составе «Реал Сосьедада» на матч чемпионата Испании против «Альмерии». Российский футболист провёл на футбольном поле 73 минуты, а затем был заменён.

Игра против «Альмерии» стала для Захаряна уже 10-й за «Реал Сосьедад» (семь в Ла Лиге, две в Лиге чемпионов и одна в Кубке Испании). Стоит сказать, что россиянин пока не сделал ни одного результативного действия. Впрочем, Арсену нужно время на адаптацию.

Напомним, что 20-летний Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» летом из московского «Динамо».

Отметим, что «Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» со счётом 3:1.