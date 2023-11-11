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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян в 10 матчах за «Реал Сосьедад» не сделал ни одного результативного действия

11 Ноября 2023 • 20:38 Комментировать
Альмерия
1:3
Реал Сосьедад

В субботу полузащитник Арсен Захарян вышел в основном составе «Реал Сосьедада» на матч чемпионата Испании против «Альмерии». Российский футболист провёл на футбольном поле 73 минуты, а затем был заменён.

Игра против «Альмерии» стала для Захаряна уже 10-й за «Реал Сосьедад» (семь в Ла Лиге, две в Лиге чемпионов и одна в Кубке Испании). Стоит сказать, что россиянин пока не сделал ни одного результативного действия. Впрочем, Арсену нужно время на адаптацию.

Напомним, что 20-летний Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» летом из московского «Динамо».

Отметим, что «Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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