Захарян помог «Реал Сосьедаду» одолеть «Альмерию»

В 13-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» гостил у «Альмерии», замыкающей таблицу. Встреча получилась равной как по событиям на поле, так и по счету. Лишь на 58-й минуте был создан реально опасный момент. Беньят Туррьентес открыл счет в матче, но гости радовались недолго, так как судья отменил гол. На 62-й минуте Арсен Захарян, вышедший в старте, подал угловой, Ариц Элустондо головой пробил неточно, но Микель Оярсабаль подправил полет мяча - 0:1. На 74-й минуте экс-динамовца сняли с игры, а аутсайдер сразу сравнял - Серхио Аррибас добил мяч после сэйва голкипера. Перед финальным свистком гости заработали пенальти за игру рукой, и Карлос Фернандес не без проблем переиграл вратаря с точки - 1:2. Мартин Субименди ударом головой снял все вопросы - 1:3.

«Реал» вышел на шестое место, соперник - последний.