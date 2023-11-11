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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Пришло время что-то подкорректировать»

11 Ноября 2023 • 18:54 Комментировать
Барселона
...
Алавес
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Через 22 ч. 26 мин.

«Барселона» проиграла два из трёх последних матчей в различных соревнованиях, впереди – игра Ла Лиги против «Алавеса». Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес сказал несколько слов на пресс-конференции.

«Думаю, пришло время что-то подкорректировать и придумать какие-то вариации. Пришло время тренеру и футболистам воссоединиться. Мы должны навести порядок. Мы провели плохой матч в Гамбурге [против «Шахтёра»], но у нас никогда не было проблем с настроем. У нас хороший коллектив, мы семья, и мы на правильном пути. Эта команда очень хочет побеждать», - слова Хави приводит портал Goal.

Матч «Барселона» - «Алавес» пройдёт в воскресенье, 12 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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