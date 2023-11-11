​Хави: «Пришло время что-то подкорректировать»

«Барселона» проиграла два из трёх последних матчей в различных соревнованиях, впереди – игра Ла Лиги против «Алавеса». Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес сказал несколько слов на пресс-конференции.

«Думаю, пришло время что-то подкорректировать и придумать какие-то вариации. Пришло время тренеру и футболистам воссоединиться. Мы должны навести порядок. Мы провели плохой матч в Гамбурге [против «Шахтёра»], но у нас никогда не было проблем с настроем. У нас хороший коллектив, мы семья, и мы на правильном пути. Эта команда очень хочет побеждать», - слова Хави приводит портал Goal.

Матч «Барселона» - «Алавес» пройдёт в воскресенье, 12 ноября.