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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» не помешал «Жироне» уйти в отрыв в Ла Лиге

11 Ноября 2023 • 17:59 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Жирона
окончен

В первом на сегодня матче 13-го тура Ла Лиги лидирующая «Жирона» играла на выезде против «Райо Вальекано», который давно не знает горечи поражений. Противостояние получилось равным и событийным.  На пятой минуте Иси Паласон отобрал мяч и помог забить Альваро Гарсии Ривере. В конце тайма Виктор Цыганков создал момент для Артёма Довбика - 1:1. Флорьян Лежён ударом головой направил мяч в каркас ворот. Оскар Трехо вскоре сотряс перекладину. В середине второго тайма Савио забил ключевой гол - 1:2. Радамель Фалькао должен был сравнивать, но после его удара головой мяч полетел все же мимо. Аналогично Кристиан Стуани.

«Жирона» на пять очков оторвалась от «Реала» и на семь - от «Барселоны». «Райо» делит восьмое место.

Протокол игры  
Райо Вальекано1:2Жирона
(1:0) Гарсия Альваро Ривера5'  
  42'Довбик Артём (1:1)
  65'Савио III (1:2)
Димитриевски СтолеРатиу Андрей 78' (Де Фрутос Хорхе ( 78') Лежён ФлорьянМумин АбдулЭспино АльфонсоВалентин ОскарЛопес Унаи 67' (Фалькао Радамель ( 67') Паласон ИсиТрехо Оскар 59' (Нтекья Ранди ( 59') Гарсия Альваро Ривера  44' 78' (Бебе Тьягу ( 78') Камелло Серхио 67' (Перес Кике ( 67')
Запасные: Посо ХосеБалью ИванЧаваррия ПепКарденас ДаниРауль де ТомасЭрнандес АриданеСисс Пате
Гассанига ПаулоМартинес АрнауГарсия ЭрикБлинд ДэйлиГутьеррес Мигель  14'Мартин Иван  73' 85' (Фернандес Валери ( 85') Гарсия АлешЭррера ЯнгельЦыганков Виктор 78' (Стуани Кристиан ( 78') Довбик Артём 78' (Коуто Ян ( 78') Савио III 84' (Порту Кристиан ( 84')
Запасные: Кебе ИбрахимаХуанпе ХуанФуйдиас ТониСолис ДжонБернардо ЭспиносаТорре Пабло
11 ноября. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона Райо Вальекано

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