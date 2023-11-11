«Райо Вальекано» не помешал «Жироне» уйти в отрыв в Ла Лиге

В первом на сегодня матче 13-го тура Ла Лиги лидирующая «Жирона» играла на выезде против «Райо Вальекано», который давно не знает горечи поражений. Противостояние получилось равным и событийным. На пятой минуте Иси Паласон отобрал мяч и помог забить Альваро Гарсии Ривере. В конце тайма Виктор Цыганков создал момент для Артёма Довбика - 1:1. Флорьян Лежён ударом головой направил мяч в каркас ворот. Оскар Трехо вскоре сотряс перекладину. В середине второго тайма Савио забил ключевой гол - 1:2. Радамель Фалькао должен был сравнивать, но после его удара головой мяч полетел все же мимо. Аналогично Кристиан Стуани.

«Жирона» на пять очков оторвалась от «Реала» и на семь - от «Барселоны». «Райо» делит восьмое место.