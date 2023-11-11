«Райо Вальекано» не помешал «Жироне» уйти в отрыв в Ла Лиге

В первом на сегодня матче 13-го тура Ла Лиги лидирующая «Жирона» играла на выезде против «Райо Вальекано», который давно не знает горечи поражений. Противостояние получилось равным и событийным. На пятой минуте Иси Паласон отобрал мяч и помог забить Альваро Гарсии Ривере. В конце тайма Виктор Цыганков создал момент для Артёма Довбика - 1:1. Флорьян Лежён ударом головой направил мяч в каркас ворот. Оскар Трехо вскоре сотряс перекладину. В середине второго тайма Савио забил ключевой гол - 1:2. Радамель Фалькао должен был сравнивать, но после его удара головой мяч полетел все же мимо. Аналогично Кристиан Стуани.
«Жирона» на пять очков оторвалась от «Реала» и на семь - от «Барселоны». «Райо» делит восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Альваро Ривера5'
|42'Довбик Артём (1:1)
|65'Савио III (1:2)
Димитриевски Столе•Ратиу Андрей78' (Де Фрутос Хорхе (78') •Лежён Флорьян•Мумин Абдул•Эспино Альфонсо•Валентин Оскар•Лопес Унаи67' (Фалькао Радамель (67') •Паласон Иси•Трехо Оскар59' (Нтекья Ранди (59') •Гарсия Альваро Ривера 44'78' (Бебе Тьягу (78') •Камелло Серхио67' (Перес Кике (67')
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Гарсия Эрик•Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель• 14'Мартин Иван 73'85' (Фернандес Валери (85') •Гарсия Алеш•Эррера Янгель•Цыганков Виктор78' (Стуани Кристиан (78') •Довбик Артём78' (Коуто Ян (78') •Савио III84' (Порту Кристиан (84')
11 ноября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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