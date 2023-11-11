​Беллингем пропустит субботний матч – заявление «Реала»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не поможет команде в субботнем матче чемпионата Испании против «Валенсии». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба.

В субботу Беллингем прошёл обследование, по итогам которого у футболиста выявили переднюю нестабильность левого плеча. Она возникла вследствие недавнего вывиха.

Какой срок понадобится Джуду Беллингему на восстановление, не уточняется.

После перехода в мадридский «Реал» Беллингем провёл 14 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 13 голов и три результативных паса на партнёров.