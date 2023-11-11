Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Ла Лиги с «Альмерией»

В субботу, 11 ноября, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Альмерией» в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян начнет встречу с первых минут. Это второй выход 20-летнего футболиста в стартовом составе команды в рамках Ла Лиги.

Полностью состав «Реал Сосьедада» выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Муньос, Ле Норман, Ариц, Траоре, Барренечеа, Туррьентес, Субименди, Захарян, Умар, Оярсабаль.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Начало матча «Альмерия» - «Реал Сосьедад» запланировано на 18:15 по московскому времени.