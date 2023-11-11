Президент «Реала» поддержал травмированных Куртуа и Милитао

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о травмированных игроках команды Тибо Куртуа и Эдере Милитао.

— Я хочу выразить свою поддержку Куртуа и Милитао. Это два лучших в мире футболиста, которые очень сильно пострадали. Мы очень любим этих игроков, — приводит слова Переса Madrid Zone.

Напомним, голкипер «Реала» Куртуа порвал крестообразную связку перед стартом текущего сезона, а защитник команды Милитао получил аналогичную травму в матче первого тура Ла Лиги с «Атлетиком» (2:0).

Предстоящий матч «Реала» пройдет 11 ноября и начнется в 23:00 по мск. Соперником команды Карло Анчелотти станет «Валенсия». За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции.