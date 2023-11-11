​Президент «Реала» уколол «Барселону»

Президент «Реала» Флорентино Перес в своём комментарии затронул так называемое «дело Негрейры», касающееся выплат «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей.

«Это ненормально, когда футбольный клуб [«Барселона»] платит 8 миллионов евро за 20 лет Хосе Марии Негрейре. Нас признали в этом деле потерпевшей стороной. Это дело, которое наносит ущерб имиджу испанского футбола», - сказал Перес в своём выступлении.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Жироны» команда Карло Анчелотти отстаёт на два очка.