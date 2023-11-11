Флорентино Перес: «Никто не знает, как на самом деле работает VAR»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о работе системы VAR.

— Никто не знает, как на самом деле работает VAR. Это то, чего мы не видим, и это вызывает большие сомнения в работе испанских судей. Мы не наблюдаем полной картины, — цитирует Переса Madrid Zone.

После 12 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 29 очков. Лидером является «Жирона», которая опережает «сливочных» на два балла.

11 ноября подопечные Карло Анчелотти примут у себя «Валенсию» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.