Известна вместимость «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, сколько зрителей будет вмещать домашний стадион команды после реконструкции.

«Вместимость нового «Сантьяго Бернабеу» составит 80 000 человек», — приводит слова 76-летнего функционер Madrid Zone.

Ранее появилась информация, что «Реал» возьмет кредит для обновления своей домашней арены, сумма которого составит 375 миллионов евро.

11 ноября «Реал» проведет встречу 13-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Начало игры должно состояться в 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию матча в текстовом формате.