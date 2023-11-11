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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на предстоящий матч Ла Лиги

11 Ноября 2023 • 15:20 Комментировать
Альмерия
...
Реал Сосьедад
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Через 1 ч. 29 мин.

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала заявку команды на игру 13-го тура чемпионата Испании против «Альмерии».

20-летний российский хавбек Арсен Захарян вошел в число 24 футболистов, которые смогут принять участие в гостевой встрече с «Альмерией».

В текущем сезоне Захарян принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не смог отметиться результативными действиями.

Игра «Альмерии» и «Реал Сосьедада» пройдет сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:15 по московскому времени.

Отметим, что после 12 туров «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в Ла Лиге, набрав 19 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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