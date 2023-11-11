Перес: «Бензема – уникальный и неповторимый игрок»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поблагодарил нападающего Карима Бензема за вклад в историю команды. Напомним, летом француз покинул «королевский клуб» на правах свободного агента и перебрался в Саудовскую Аравию, где подписал дорогостоящий контракт с «Аль-Иттихадом».

«Бензема – это игрок, который написал волшебную эру в нашем клубе. Он уникальный и неповторимый футболист. Спасибо тебе, Карим», – сказал Перес на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» так и не купил игрока на замену Бензема. Вероятно, следующим летом «королевский клуб» вновь попытается пригласить Килиана Мбаппе.