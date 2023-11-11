Бальде не вызвали в сборную Испании, у защитника дискомфорт

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде не получил вызов в национальную сборную Испании на ближайшие матчи. По информации от журналиста Габриэля Санса, причиной подобного решения от главного тренера Луиса де ла Фуэнте заключается в том, что Бальде в последние недели испытывает дискомфорт.

Сообщается, что во время международной паузы Алехандро постарается залечить свои болячки и вернуться полностью готовым к следующим матчам «Барселоны».

Напомним, вместо Бальде вызов в сборную Испании получил левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, который в этом сезоне забил уже 5 голов в Бундеслиге.