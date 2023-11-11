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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бальде не вызвали в сборную Испании, у защитника дискомфорт

11 Ноября 2023 • 13:47 Комментировать
Барселона
...
Алавес
1 1.27 X 6.50 2 10.50
12.11 18:15

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде не получил вызов в национальную сборную Испании на ближайшие матчи. По информации от журналиста Габриэля Санса, причиной подобного решения от главного тренера Луиса де ла Фуэнте заключается в том, что Бальде в последние недели испытывает дискомфорт.

Сообщается, что во время международной паузы Алехандро постарается залечить свои болячки и вернуться полностью готовым к следующим матчам «Барселоны».

Напомним, вместо Бальде вызов в сборную Испании получил левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, который в этом сезоне забил уже 5 голов в Бундеслиге.

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