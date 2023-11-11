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Корнеев: «У Захаряна мизерные шансы заиграть в «Реал Сосьедаде»

11 Ноября 2023 • 13:35 Комментировать (1)

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна заиграть в испанском «Реал Сосьедаде».

«Отъезд в Европу ошибкой не назову. Но на данном этапе, при нынешнем составе «Сосьедада», шансы заиграть там у Захаряна - мизерные. Он не готов к такой конкуренции!» - поделился мнением Корнеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом, подписав контракт на шесть лет. За его трансфер испанский клуб заплатил московскому «Динамо» 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Арсен провел шесть матчей без голевых действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Игорь Корнеев Арсен Захарян ещё теги
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Leonardis
11 Ноября 2023 в 14:28
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