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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Ноября 2023 • 17:45 Комментировать
Альмерия
...
Реал Сосьедад
1 4.70 X 4.00 2 1.75
Через 0 ч. -2 мин.

В рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу «Альмерия» играет против «Реал Сосьедада».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Альмерия0:0Реал Сосьедад
Максимиану ЛуишМендес УбуланБрандарис ХуанГонсалес ЭдгарАкиеме СерхиоЛопи ДионРобертоне ЛукасЭмбарба АдрианАррибас СерхиоРамазани ЛаржиБаптистао Лео
Запасные: Санка Чами МарчианоМелеро ГонсалоМартинес ФернардоЛазароКаики Да СилваПуигмаль АрнауПосо АлехандроRachad FettalМариньо ДиегоБаба ИддрисуМонтес Сесар
Ремиро АлехандроТраоре АмариАриц ЭлустондоЛе Норман РобенМуньос АйхенЗахарян АрсенТуррьентес БеньятСубименди МартинБарренечеа АндерУмар СадикОярсабаль Микель
Запасные: Фернандес КарлосОдриосола АльвароКубо ТакефусаУрко ГонсалесАрамбуру ДжонМарреро УнаиМарин ПаблоМерино МикельМагунаселая ХонЧо Мохамед-АлиПачеко ХонОласагасти Хон
11 ноября. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Реал Сосьедад

Новости по матчу

Сегодня, 11 Ноября
17:19
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АЛЬМЕРИЯ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Жирона Жирона
1
2
2.65 3.40 2.75
Видео
11.11.23 в 18:15
Альмерия Альмерия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4.30 3.75 1.88
Видео
11.11.23 в 20:30
Осасуна Осасуна
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.83 3.60 4.80
Видео
11.11.23 в 20:30
Гранада Гранада
Хетафе Хетафе
2.55 3.00 3.25
Видео
11.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Валенсия Валенсия
1.43 5.00 7.60
Видео
12.11.23 в 18:15
Барселона Барселона
Алавес Алавес
1.26 6.60 12.00
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Сегодня, 11 Ноября
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