«Альмерия» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу «Альмерия» играет против «Реал Сосьедада».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Альмерия - Реал Сосьедад
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Протокол игры
Максимиану Луиш•Мендес Убулан•Брандарис Хуан•Гонсалес Эдгар•Акиеме Серхио•Лопи Дион•Робертоне Лукас•Эмбарба Адриан•Аррибас Серхио•Рамазани Ларжи•Баптистао Лео
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Ариц Элустондо•Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Захарян Арсен•Туррьентес Беньят•Субименди Мартин•Барренечеа Андер•Умар Садик•Оярсабаль Микель
11 ноября. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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