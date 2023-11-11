В «Барселоне» считают, что Ромеу был лучшим кандидатом на замену Бускетсу

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес очень доволен вкладом в игру полузащитника Ориоля Ромеу, который летом присоединился к команде из «Жироны» за 3 миллиона евро.

По информации от Diario AS, в «Барселоне» считают, что Ромеу был лучшим кандидатом на замену Серхио Бускетсу, который покинул «Камп Ноу» минувшим летом на правах свободного агента. Сообщается, что Хави также видит в Ромеу хорошие лидерские качества.

В этом сезоне Ромеу провёл одиннадцать матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей. Ориоль является воспитанником «Барселоны», но с 2011 по 2023 год выступал за другие команды.